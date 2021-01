Tras una orden judicial, la Municipalidad de Nogales, en la Región de Valparaíso, deberá garantizar a sus habitantes el abastecimiento de al menos 100 litros de agua potable por persona al día. La Corte Suprema acogió este recurso de protección y declaró una acción deficiente por parte del municipio. “Hay veces que llega agua, pero por presión a nosotros no nos llega”, aseguró una vecina del sector, mientras que otra comentó que “esto nos termina dando la razón de que acá hay un problema latente que es la sequía”. En tanto, Margarita González, alcaldesa de la comuna, manifestó no estar de acuerdo con la medida. “Ellos están pidiendo algo que nosotros ya hemos cumplido, más con una pandemia, con la escasez hídrica declarada en la región. Nunca a la gente le ha faltado agua, jamás”. De esta manera, la autoridad municipal calificó como irrisorio el fallo: “Es totalmente errado porque hemos dado en una casa 500 mil litros de agua por familia. Entonces… no sé de dónde sacaron eso. Eso pasa cuando ellos (los habitantes) no tienen calle ni terreno”, refutó.