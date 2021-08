La Seremi de Salud se disculpó con Daniella Chávez después de que acusara acoso por parte de funcionarios del Ministerio de Salud tras un viaje al extranjero. La fiscalización, según informó, era hasta tres veces por día. “Fue super incómodo, me sentía como no sé, vamos en un tour a ver a Daniella Chávez a ver si sale ella”, comenzó declarando la modelo. En ese contexto, luego de aterrizar en Santiago tras un viaje a Miami con su pareja y su hijo, ella junto a su familia tuvieron que hacer la cuarentena correspondiente por 10 días, teniendo por lo demás su PCR negativo. Daniella declaró que le llamó la atención que fueran a visitarla entre 2 y 3 veces por día para ver si estaba cumpliendo el protocolo. Según comunicó, hubo un día que su timbre no paró de sonar, ya que llegaban cada 20 minutos un grupo de hombres a inspeccionar que estuviera en su casa. Incluso, según confirmó Chávez, la llamaban por teléfono. Finalmente, desde la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, le escribieron unas disculpas institucionales por la “desagradable situación que tuvo que pasar”, señalando por lo demás, que si el caso lo amerita, tomarán acciones en contra de los involucrados.