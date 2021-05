Hace 9 años que no salía de vacaciones con su familia, y en octubre de 2019 compró 4 pasajes para Río de Janeiro. “Iban a ser las vacaciones de nuestra vida. Mis hijos nunca han salido fuera de Chile y estas vacaciones eran nuestro sueño”, cuenta Pamela Arcaya sobre su vuelo que estaba agendado para el 26 de mayo, justo cuando empezaron las cuarentenas. La empresa Despegar le mandó un mail para reagendar el viaje, pero la aerolínea no tenía vuelos hasta enero y la agencia de viajes solo le permitía hacer cambios hasta septiembre. Solicitó la devolución del dinero y aun no lo recibe. Ella es una de las 14 mil personas que interpusieron un reclamo ante el Sernac contra Despegar y su filial Viajes Falabella. Y ante la gran cantidad de casos reportados en 2020 y 2021, el Servicio Nacional del Consumidor presentó una demanda colectiva por no dar solución tras la suspensión y cancelación de viajes y paquetes turísticos. Despegar explicó que como intermediario entre la contratación del servicio y las aerolíneas, no tienen en su poder lo que los pasajeros pagaron por tarifa o tasas. Ahora, a los afectados les queda esperar lo que determine el tribunal sobre esta demanda que beneficiaría a todos los perjudicados y no solo los que ingresaron el reclamo al Sernac.