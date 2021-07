Frente a la pandemia, muchos consumidores decidieron cancelar sus planes y pedir la devolución del dinero tras haber comprado paquetes de viajes. Pero en el caso de la agencia Multiviajes, muchos han presentado reclamos en contra de dicha empresa por apropiarse de los montos invertidos, con viajes que no se han concretado. En la mayoría de los casos la compañía aludida ha ofrecido como únicas opciones la reprogramación de los viajes o la devolución de parte del dinero, algo que la Ley del Consumidor no avala. Según el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), han recibido 85 reclamos contra la agencia, presentando una denuncia por este motivo. Desde Multiviajes indicaron que están trabajando en intentar cumplir sus compromisos y que reanudarán sus funciones a partir del 8 de agosto, para en septiembre estar completamente operativos. Quienes opten por no reprogramar los viajes y solicitar la devolución completa de su dinero, pueden recurrir al Sernac para solicitar una mediación o sumarse a la demanda colectiva ya presentada.