Gran alarma provocó entre los vecinos de Estación Central el hallazgo de una culebra en plena vía pública. Muchos pensaban que se trataba de una especie no autóctona, sin embargo, es un ejemplar local. Se trata de una serpiente tipo cola larga, muy propia de nuestro país. Habita desde Copiapó a Puerto Montt y puede llegar a medir hasta dos metros. Según los expertos, su descubrimiento en medio de la ciudad no debería sorprender. “Es habitual encontrarla no sólo en bosques, en desiertos, en matorrales, sino que también en nuestras ciudades. Como está en nuestras ciudades, es muy importante aprender a convivir con estas especies que son propias de nuestra fauna nativa”, aseguró Alejandra Montalba, directora del Zoológico Nacional.