De María del Pilar Pérez al asesinato de Helena Bustos: Los crímenes por encargo que han remecido al país

Siete millones de pesos cobraron dos hombres por asesinar a Helena Bustos en Valdivia. El brutal crimen fue realizado bajo encargo de dos mujeres por celos y venganza. Un delito que tiene a cuatro condenados de los cuales tres piden rebaja en sus penas. Un estremecedor caso que viene a recordar otros homicidios pagados en nuestro país, tales como el orquestado por María del Pilar Pérez, quien pagó por la muerte de su ex esposa y la pareja de este; y el sicariato del empresario Alejandro Correa Correa en Concón. Según la Policía de Investigaciones (PDI), este tipo de asesinatos no son un fenómeno que se haya instalado en Chile o que fuera un delito importado. “Si bien es cierto han ido en aumento, no marca tendencia. Sin embargo, es importante considerar que el modo empleado es con violencia y muchas veces con armas de fuego”, señaló el prefecto Víctor Ruíz, de la Brigada de Homicidios Metropolitana.