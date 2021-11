Los candidatos presidenciales Sebastián Sichel y Franco Parisi tuvieron un duro encuentro durante su participación en el debate online organizado este viernes por CorBíobío (Corporación Privada de desarrollo por la Región del Bíobío), donde el abanderado de Chile Podemos Más apuntó al ingeniero comercial por su situación judicial que lo acomplejaría en su regreso a Chile.

“Ojalá nunca más en Chile alguien que debe pensión de alimentos pueda presentarse de candidato a presidente sin haberla pagado”, afirmó Sichel, quien además indicó que “esa es la primera propuesta que tengo en mi programa de gobierno; La peor deuda que puede tener un ciudadano o el peor acto de corrupción es deber la pensión de alimentos (…) Haz perdido todos los recursos y sigue pendiente la deuda con arraigo y con provisión de tener licencia de conducir”.

Ante esta afirmación, el postulante del Partido de la Gente interrumpió a Sichel para decirle que “estás equivocado”.

En conversación con CHV Noticias AM, el ex ministro de Desarrollo Social y Familia profundizó sobre su propuesta de no permitir que deudores de pensiones alimenticias puedan aspirar a un cargo de elección popular. “Una de las grandes tragedias es la cantidad de mujeres que crían solas a sus hijos y nunca se les paga la pensión de alimentos, quedó demostrado con los retiros, a mí me pasó personalmente y no tenemos mecanismos efectivos de cobro”, señaló.

“Ya avanzó una ley que es el Registro Nacional de Deudores, en que casos como el Parisi u otros serían públicos, pero yo quiero avanzar un paso más y es prohibir que nadie que esté en el Estado o se inscriba como candidato pueda tener deudas pendientes. Por lo tanto, si ya está en el Estado, se descuenta por planilla la deuda; y si se va a inscribir como candidato, no puede inscribirse si tiene deudas pendientes”, detalló.

Del mismo modo, aseveró que “la principal responsabilidad y deuda que tenemos los ciudadanos es con nuestros hijos, y si no la cumplimos, malamente podemos ser representantes o autoridades públicas (…) Si salgo presidente, no tengan dudas que la voy a promover, así como propuse el Dicom para deudores de alimentos y la pensión de alimentos garantizadas”.

“Es una tortura para las mujeres en general, le pasaba a mi mamá, (porque) tú tienes el peso de la prueba y tienes que saber dónde vive, qué bienes tiene, cuánta plata gana y se transforman en una suerte de detectives privadas. Hay casos emblemáticos, como gente que se va fuera de Chile que es el caso de Parisi, que además notificarlos es imposible”, añadió el aspirante a La Moneda sobre las dificultades que tienen actualmente las madres para denunciar a los deudores.

Situación en macrozona sur

El candidato presidencial de Chile Podemos Más también habló sobre la actual situación de la macrozona sur, donde el pasado miércoles dos personas fallecieron en Cañete, lo que vuelve instalar el debate acerca de extender el Estado de Emergencia.

“Lo que no puede pasar es lo que está pasando hoy día, que sólo tenemos el Estado de Excepción y no hay un proceso de conversación dialogante con el resto de las comunidades mapuche que quieren avanzar más rápido en reconocimiento”.

En ese sentido, afirmó que “tenemos que proteger a los ciudadanos que están en fragilidad o amenazados por el terrorismo, pero siempre respetando el debido Estado de derecho y la protección a los Derechos Humanos”.