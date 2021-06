El precandidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, analizó los temas de actualidad que se están tomando la agenda a nivel país.

En conversación con Rafael Cavada, el ex ministro de Desarrollo Social abordó la propuesta de algunos parlamentarios de retirar el 100% de los fondos de pensiones, iniciativa que ha tomado fuerza en congresistas del oficialismo.

Respecto a esto, Sichel aseguró que “no creo en retirar el 100%, los parlamentarios que son gatillo fácil para soltar la plata de las personas y que han sido lentos porque llevamos 6 años en la discusión de cómo mejoramos las pensiones”.

“Entiendo la necesidad de los chilenos en el retiro del 10%, pero es una vergüenza que no lleguemos a un acuerdo para aumentar las pensiones futuras. Lo que hemos hecho es garantizar que tendremos peores pensiones y no hacer nada para avanzar, por eso no me gustan estas propuestas de sacar el 100% si no son acompañadas de análisis de pensiones futuras”, agregó.

Además, el ex presidente de BancoEstado afirmó que su propuesta es “tipo australiana, es decir, que compitan todos por administrarlos fondos de pensiones. Públicas, privadas y sin fines de lucro, de manera que no unos pocos puedan abusar sino a que muchos nos ofrezcan lo mejor posible”.

“Lo segundo que creo es que el ahorro individual tiene que ir a cuentas individuales, creo que hacer solidaridad en trabajadores es ridículo. La clase media es pobre, tiene pensiones malas y vamos a pedir que sea solidaria entre ellas, lo que no va a provocar mejores pensiones futuras”, añadió.

Consultado sobre otras propuestas, el candidato independiente apuntó a mantener el combustible a los impuestos, a pesar de las más de 26 semanas consecutivas de alza en el precio de éstos. “Provocamos un mundo peor, yo propongo meterle un impuesto fuerte a alimentos no saludables, como bebidas azucaradas”.

También, enfatizó en que una de sus primeras medidas, en caso de ser electo, sería aumentar la capacidad de atención de los servicios públicos, con el fin de que puedan atender hasta las 6 de la tarde y no hasta las 2 como ocurre actualmente.

Finalmente, abordó el tema del matrimonio igualitario mencionado en la Cuenta Pública por el presidente Sebastián Piñera, quien anunció poner suma urgencia al proyecto que está en el Congreso y que, supuestamente, lo habría beneficiado debido a que Sichel ha dicho públicamente que está a favor de la medida.

“Nunca he dicho algo que me beneficie o perjudica, esa es mi diferencia con muchos de la política tradicional. Si algo saben de mí es que esta es mi posición (a favor). Yo respeto mucho a la gente que está en contra. Creo que los electores tendrán que decidir esto es bueno o malo para Chile”, concluyó.