Satisfacción mostraron los parlamentarios de la oposición tras la aprobación del cuarto retiro del 10% en la Cámara de Diputadas y Diputados, votación que permite que la iniciativa pase a ser vista por el Senado.

Pero a pesar de la alegría manifestada ayer en el Congreso, rápidamente comenzaron los llamados públicos de los legisladores para que la reforma constitucional sea analizada lo antes posible por la Cámara Alta.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, el diputado de la DC Gabriel Silber afirmó que “queremos que se tramite de manera rápida y expedita, más allá de cualquier calendario electoral. Nos gustaría que fuera lo antes posible”.

El legislador de la falange aclaró que se necesitan un mínimo de 26 votos para la aprobación del cuarto retiro, de los cuales “la oposición tiene 24, vale decir, que en ejercicio (debemos tener) dos del oficialismo. En la Cámara de Diputados nos fue bastante bien, incluso tuvimos dos votos más allá de lo que necesitábamos”.

“Cuando partió el cuarto retiro estábamos con todas las sumas en contra. Y voto a voto se fue haciendo la mayoría que se consolidó en la Cámara. Nosotros estamos conscientes de que el peso lo tenemos como oposición para aprobar este proyecto, más aún desde la DC”, señaló Silber, quien recalcó que la presión está también sobre el respaldo a la candidatura de Yasna Provoste.

“Acá tenemos una candidata que fue clara aprobando el tema del cuarto retiro sin letra chica y sin impuestos. También algunos senadores nuestros señalado que no lo votarían en estas circunstancias. En consecuencia, vamos a ejercer un trabajo político para generar convicción en nuestros parlamentarios que respalden a nuestra candidata”, agregó.

Luego, el parlamentario afirmó que “quienes empujamos un cambio sustantivo en el paradigma de hablar de seguridad social y no entregar a los cotizantes al mercado, tienen que votar en esa línea. No me imagino a parlamentarios nuestros que no entiendan lo vital de esa señal a través de su voto. Los chilenos no quieren más de lo mismo”.

Además, Silber fue consultado acerca de los posibles cambios que pueda sufrir el cuarto retiro en el Senado, donde también está permitido que se ingresen indicaciones en un tiempo determinado.

Al respecto, el diputado DC aclaró que “si ellos introducen mejoras al proyecto, bienvenidas. La idea es avanzar y mejorar lo que tenemos. Por el contrario, si estas modificaciones son reponer el tema de los impuestos, revertir alguna modalidad, como se intentó anteriormente, por supuesto que nosotros lo vamos a salir a condenar de la Cámara de Diputados, pero confiamos en el rol del Senado”.