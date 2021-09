Casi toda nuestra vida está almacenada en un teléfono e instalamos aplicaciones para facilitar los tiempos, sin percatarnos a lo que nos exponen. Mensajes de texto, redes sociales, correos electrónicos, fotos, videos, aplicaciones bancarias, contactos, todo en simultáneo en un universo en el que somos tremendamente vulnerables. En ese contexto aparece Pegasus, el spyware de la compañía NSO Group, con sede en Israel. El éxito de la empresa se desató en 2016 con la captura del “Chapo” Guzmán en México, luego que los celulares de Kate del Castillo y de Sean Penn eran monitoreados por Pegasus durante el encuentro que ambos sostuvieron con Guzmán para una entrevista. El software penetra las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal y puede leer los textos antes que se encripten, accede a los correos, a todas las claves, vulnera a las aplicaciones con debilidades, puede activar la cámara y tomar fotos, el micrófono y escuchar, también geolocalizar a las personas. Es tan eficiente que deja muy pocas huellas en los dispositivos lo que hace muy difícil detectarlo. Cabe mencionar que hasta el momento no hay pruebas que Pegasus esté en Chile, ya que de los 50 mil teléfonos espiados, no aparece hasta el momento ningún número local. Sin embargo, en nuestro país no existe una entidad que se ocupe de resguardar la información expuesta en el ciberespacio.