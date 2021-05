"Me dijo 'tengo vinito' y ya terminado el primer vaso, me ofrece otro. Sólo alcancé tomar el primer sorbo y me desplomo, caigo al suelo. Al otro día me encontré en un hoyo", relató en exclusiva Luis Olivares, quien en 2012 denunció a Ricardo González de homicidio frustrado, pero decidió retirar la demanda por amenazas.