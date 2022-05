¿Son reales las ofertas? Gerente de Knasta entrega recomendaciones para una compra segura en CyberDay 2022

Desde el 30 de mayo hasta el 1 de junio se realizará una nueva versión del CyberDay, el evento de compras online más grande del país en el que los compradores podrán acceder a productos con descuentos en distintas marcas. En conversación con CHV Noticias, Aldo Ojeda, gerente de negocios de Knasta.cl, plataforma que ayuda a verificar la veracidad de las ofertas, entregó una serie de recomendaciones para esta nueva edición. “El usuario no tiene por qué saber el precio que tuvo un producto ayer. Si Knasta nace es por lo mismo, porque un grupo de personas tenía esa carencia de información (…) Da para dudar, porque en eventos anteriores hemos visto cómo muchas veces se han ido repitiendo”, indicó Ojeda, quien además aconsejó a “no gastar más de lo que puede. No compre ni gaste en algo que no lo necesita. Hacemos ese llamado a ser responsable dentro del comercio electrónico”.