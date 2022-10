Subse. Monsalve critica gestión anterior: “No fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes”

Este domingo, en conversación con CHV Noticias, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al nuevo presupuesto del Gobierno para la seguridad pública del país, la situación migratoria y los crímenes organizados que afectan a la ciudadanía. En relación al primer punto, la autoridad explicó que desde la presidencia se había aprobado un aumento de recursos para su cartera, el cual se triplica en comparación al año anterior. “Tenemos que entregarle al país una estrategia que permita combatir la delincuencia, la cual incluye drogas, armas y violencia hacia las comunas y las poblaciones. Las personas piden que terminemos con eso”. Asimismo, dio detalles sobre las áreas donde más se invertirá, explicando que 26 mil millones de pesos están destinados para “iniciar un programa de normalización de la dotación vehicular de Carabineros, la cual actualmente tiene el 55% de su vida útil vencida, por lo tanto muchas veces no está operativo, no sólo para los funcionarios, sino que también para la población”. El subsecretario también se refirió a la crisis que afecta la Macrozona Sur del país, indicando que “el Gobierno ha sido insistente en que va a impulsar una tranquilidad contundente. La paz requiere diálogos y acuerdos políticos”, aseguró. Finalmente también se refirió a la crisis migratoria en el país, la cual se ha incrementado durante los últimos tres años y respondió a las críticas de la oposición. “Se dice ‘otra cosa es con guitarra’, pero hay personas que tuvieron la guitarra en sus manos y no fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes”, explicó. “No basta con decir otra cosa es con guitarra, también hay que hacerse cargo cuando se tuvo la guitarra”, añadió. En esa misma línea agregó que para combatir la entrada masiva por pasos clandestinos, se aprobó un fondo de $2 mil millones “para un trabajo que se está haciendo en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) y un organismo internacional para desplegar 50 módulos a nivel nacional para identificación biométrica de los migrantes”.