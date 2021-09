El presidente Sebastián Piñera anunció este viernes que enviará al Congreso un proyecto de ley que crea un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, separado del actual Ministerio del Interior.

En esa línea, afirmó que la iniciativa forma parte de las recomendaciones tanto del Consejo para la Reforma de Carabineros, como de la Comisión de la Reforma Policial del Senado.

“Ya desde el 2008 el presidente Sebastián Piñera anunció un acuerdo nacional por la Seguridad Pública, después del 18 de octubre se convocó a un consejo para la Reforma a Carabineros y de ahí deriva a un diagnóstico que es bastante compartido”, dijo a CHV Noticias el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

“Lo más urgente era el control del orden público con pleno respeto al derecho de las personas y en el eje de institucionalidad en lo que había acuerdos, era que necesitábamos un ministerio que estuviera exclusivamente a cargo de la Seguridad Pública, que se separara del Ministerio del Interior. Quizás los múltiples focos que tiene el ministerio es que justamente está a cargo de la seguridad, está a cargo de las policías, pero además tiene que ver emergencias, las regiones, tiene que ser líder político, entonces toda esa complejidad hacía que muchas veces se perdiera el control en materia de Seguridad”, añadió.

También se refirió si la creación del ministerio tiene relación con lo ocurrido desde el 18 de octubre del 2020. “Son parte de las lecciones aprendidas de lo que ocurrió en el estallido social porque nos damos cuenta que no es la misma forma que tenemos que proceder algo que hemos aprendido con Carabineros. No es tan fácil distinguir cuando se inician hechos de violencia en el contexto de una manifestación, ahora tenemos protocolos de orden público nuevos que nos permiten determinar exactamente hasta donde llega el ejercicio legítimo del derecho de reunión y del derecho de manifestación”, dijo.

Respecto a una de las propuestas de la Convención Constitucional, sobre sustituir la institución de Carabineros de Chile por un nuevo organismo, la autoridad señaló que “creo que los que creemos en la democracia, trabajamos para que hayan consensos sociales para avanzar, no medidas o declaraciones altisonantes sino que un trabajo serio y constante”.

Situación en La Araucanía

Durante esta jornada, se registró un nuevo ataque incendiario en Temuco y Nueva Imperial, Región de La Araucanía, donde fueron quemados 18 camiones. Respecto a el hecho y a la constante situación de violencia que se vive en la zona, la autoridad precisó que “creo que la base del Estado de Derecho y de la democracia es no normalizar la violencia y lo que está ocurriendo no es normal, y por eso mismo hay planes operativos distintos en La Araucanía, debe ser la región en donde hay más Carabineros por cantidad de habitantes, pero no nos podemos quedar con esto, la solución de esto no es policial”.

En la misma línea precisó que “una de las cosas que tenemos que hacer es distinguir las demandas del pueblo mapuche con la violencia, y hay algunos que usan la demanda del pueblo mapuche con otro tipo de actividades”, añadiendo que “yo te diría que los ataques que sufrió el inspector Morales en Temucuicui no tiene nada que ver con la causa mapuche, eso es la defensa que hacen los narcotraficantes de sus territorios y de su droga”.

Toque de queda

Finalmente, el subsecretario del Interior descartó que el toque de queda se mantenga como medida de control social.

“La verdad es que el Estado de Excepción Constitucional es un Estado de Excepción de Catástrofe a raíz de la pandemia del COVID-19. Todos hemos sido sujeto de medidas restrictivas de nuestras libertades y la verdad es que no hubiésemos estado dispuestos a que se tomaran si no hubiera sido en un caso así de grave como la pandemia”, expresó.

Además, reiteró que “el Estado de Excepción Constitucional es un Estado de Excepción como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y además Carabineros, Fuerzas Armadas, han estado desplegados por todo Chile por el mismo periodo súper extendido fiscalizando todas las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria“.

