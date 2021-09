El Ministerio de Salud informó este miércoles los cambios al Plan Fronteras Protegidas, medidas que comenzarán a regir desde el 1 de octubre y que reduce el tiempo de cuarentena para viajeros que llegan desde el extranjero a solamente cinco días, entre otros aspectos.

La modificación fue criticada por el gremio del turismo, quienes señalaron que esto “es como no abrir las fronteras” y que solamente “es un saludo a la bandera”.

Respecto a esta situación, el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, afirmó que este proceso será “gradual y progresivo, es muy importante lo que anunciamos ayer, es el primer paso. En la medida que sigamos con una condición sanitaria como la que tenemos ahora, vamos a poder seguir avanzando en el tiempo”.

“Entendemos (las críticas), porque es verdad que una restricción de cuarentena al ingreso todavía no va a permitir una reactivación completa del turismo internacional, eso lo comprendemos. Sin embargo, creemos que es muy importante este paso”, agregó la autoridad en entrevista con Contigo CHV Noticias AM.

Además, Uriarte respondió a la visión de algunos especialistas, quienes señalaron que con los cinco días de cuarentena, podrían haber casos de COVID-19 que quizás no alcance a ser detectados en los exámenes.

“Son ciertas personas que tienen aprehensiones o preocupaciones, muy legítimas, pero acá no estamos hablando de que puede venir cualquier persona, son personas vacunadas, que se tienen que hacer un test 72 horas antes de subir al avión, que se hacen otro al llegar a Chile y que tienen que estar cinco días en cuarentena, por lo tanto, los riesgos se acotan bastante”, añadió.

En cuanto a la llegada de extranjeros, el subsecretario explicó que todos los que pretendan llegar a Chile deberán acreditar su vacunación, proceso que puede tardar hasta un mes en el caso de aquellos países que solamente entreguen un certificado físico.

“El plazo que ha tomado el Minsal para acreditar es de hasta 30 días. Estamos teniendo cerca de 1.500 solicitudes de homologación de vacunas diarias, siendo que solamente las que pueden acreditar son los chilenos que se han vacunado afuera, entonces es harta pega la que hay que hacer, pero es la forma que se está haciendo en todo el mundo”, dijo.

Finalmente, Uriarte aclaró que las personas que no estén vacunadas y, por ende, no tengan su Pase de Movilidad, no podrán salir o ingresar al país, lo que también corre para los menores de edad.