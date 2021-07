“Él me dijo que me iba a quemar el departamento, que le iba a pegar a mi hijo, que sabía dónde trabajaba y que andaba siempre sola, y que me podría secuestrar”. Esas fueron las amenazas que recibió esta mujer por parte de su ex pareja, y una de ellas las cumplió. Cuenta que cuando iba a de regreso a su domicilio, él la interceptó y la obligó a subirse a un auto para dirigirse a la casa de él. Al bajarse del vehículo, “me empieza a pegar patadas en la cara”. Fueron 24 horas en que esta víctima sufrió abusos y humillaciones por parte del individuo, quien al día siguiente debió salir de su casa y decidió dejarla encerrada. En esa instancia, ella pudo escapar por una ventana y alertó su mamá. Afortunadamente, su familia logró encontrarla y trasladarla al hospital para constatar lesiones, además de presentar la denuncia contra su agresor. Pero en el intertanto, familiares de la víctima encontraron al individuo merodeando por la zona. Ahí fue detenido pero quedó libre presuntamente porque no hubo flagrancia. La mujer ya lo había denunciado anteriormente en mayo, y su hermana asegura que, tal como ahora, “no se hizo nada”.