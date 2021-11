Una funcionaria en servicio activo de la Policía de Investigaciones, acusa a uno de sus compañeros por una agresión sexual mientras estaban en una comisión de servicio fuera de Santiago. “Llegó un momento en el que me cuestioné si debía hablar o no”, dice la víctima con respecto a las dificultades de realizar la denuncia. Con respecto a los delitos sexuales, la Policía de Investigaciones mantiene siete sumarios abiertos contra subcomisarios, inspectores y detectives. En ese sentido, en total se han abierto 17 sumarios en los últimos cinco años por este tipo de delitos, incluso contra menores de edad. Según los datos del Ministerio Público, en los últimos cinco años, existen 24.130 causas por delitos sexuales ingresadas, no obstante 12.054, es decir casi la mitad de ellas, son archivadas, ya que no existen los antecedentes para continuar con la investigación. Desde el Centro de DD.HH. de la facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, indican que en estos casos, se requieren muy buen peritajes que puedan establecer el vínculo entre la agresión sexual y el daño que puede haberle ocasionado a la víctima. Para la directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, mientras más cerca esté la investigación del hecho, la posibilidad de encontrar evidencias es mayor. Es relevante consignar que según las cifras entregadas por el Ministerio Público, en 2021 se han logrado condenas en 2.077 delitos sexuales.