Desde la tarde del martes, 15 mil vecinos de Colina han debido abastecerse de agua a través de puntos fijos de distribución proporcionados por la empresa Sacyr Agua Chacabuco, quienes encontraron esa solución parche debido al dañó que sufrieron equipos de compleja reparación. Los habitantes de este sector viven con incertidumbre ante la falta de información, mientras los días van pasando y el servicio no vuelve. “Los que estamos sin agua no sólo somos los de la Villa Magdalena Petit, acá hay muchas otras villas sin agua, los campamentos también”, afirmó Claudia Lillo, una de las pobladoras afectadas. Recién este viernes hubo un intento de reposición del suministro, pero con un nivel de agua muy bajo, insuficiente para la mayoría de las tareas del hogar. “No hay presión de agua en las duchas; no se puede bañar uno tampoco”, agregó. La empresa a cargo finalmente prometió compensaciones a los afectados.