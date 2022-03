Fueron varios los impactos de bala percutados y los testigos corrían un peligro inminente, situación que fue captada en las cercanías de un colegio en San Bernardo tras una balacera ocurrida en la población El Olivo. Era cerca del mediodía cuando los disparos interrumpieron las clases de enseñanza básica y media, obligando su suspensión. El alcalde Christopher White, indicó que “mientras no tengamos una dotación acorde a nuestra cantidad de habitantes, no podemos estar al mismo tiempo resguardando a toda comunidad. Necesitamos colaboración, ayuda y mejor distribución de las policías”. Pero este no es el único hecho donde las clases se ven interrumpidas por las balaceras, ya que algo similar ocurrió en Lo Espejo, originado por un funeral narco. Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, indicó que “nos hemos autoimpuesto un plazo de 48 horas para iniciar una fuerza de tarea conjunta, convocando a policías y comunidades educativas, para definir una agenda de acción inmediata”.