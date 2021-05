Momentos de desesperación vivieron varios usuarios del hospital de Talagante cuando un descontrolado paciente exigía que lo atendieran porque presentaba una herida cortopunzante. El jefe de urgencia del recinto, Dr. Cristián Urrea, explicó que “el paciente fue atendido no más allá de 5 minutos desde que llegó, pero por lo que vimos, al paciente no le pareció bien y a sus familiares tampoco”. Primero, este sujeto ingresó por un acceso no habilitado y se molestó porque no lo atendieron de inmediato, salió del lugar y luego volvió. Fue entonces cuando comenzó a realizar diversos destrozos al mobiliario y agredió al personal, tres de ellos fueron golpeados y recibieron amenazas de muerte. Una escena caótica para el resto de las personas que estaban esperando, y una paciente de hecho se habría descompensado al presenciar lo ocurrido. El responsable fue detenido con sus acompañantes, y el hospital presentó una querella en contra de ellos.