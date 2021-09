Tali es una ciudadana haitiana que trabaja como facilitadora, una especie de traductora en el Hospital de Trabajador. El idioma es una de las principales barreras que complica a los que 186 mil haitianos que viven en nuestro país, por eso su rol ha sido clave cuando estos recurren al recinto a atenderse. “Los pacientes no entienden lo que dicen los doctores y las enfermeras, por eso que estoy aquí para ayudar”, comenta la joven. Nancy Droguett, jefa de trabajo social del hospital, señala que Tali “ha sido una tremenda bendición, porque además ella tiene muchas habilidades blandas (…) El que tengamos un facilitador intercultural les da confianza y tranquilidad. Y como ella también es del área de salud, lo que hace en el fondo es traducir en forma simple”. La mujer llegó en 2015 desde Puerto Príncipe, donde estudió enfermería, un título que no le convalidaron tras pisar tierras chilenas. “Nosotros los haitianos no solamente venimos aquí para buscar trabajo, muchos de nosotros tenemos profesión”, aseveró. Después de su jornada laboral, durante la tardes la joven estudia en el Duoc UC para obtener nuevamente su título de enfermera, actualmente va en segundo año.