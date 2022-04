Taxi Libre: Un viaje a los secretos del “Bichi” Borghi

En un nuevo capítulo de la sección Taxi Libre de CHV Noticias, Claudio Borghi fue el pasajero que trasladó Roberto Cox en la locomoción colectiva. El ex entrenador de Colo Colo aseguró que hay algunos apodos que no le gustan, como cuando le decían “El guatón parrillero”. Con relación a lo deportivo, recordó cuando se coronó campeón del mundo con tan solo 21 años en la cita planetaria de México 1986. En ese mismo sentido, señaló que le dolió bastante la muerte de Diego Maradona, asegurando que su vida no era gris, sino que era “blanco o negro”. Asimismo reflexionó sobre sus inicios en el fútbol, asegurando que él nunca jugó para ser mejor, sino que para sobrevivir junto a su familia. Por otra parte, tuvo palabras para analizar sus creencias políticas, asegurando querer un gobierno “justo” más que “prometedor de cosas”. En esa misma línea manifestó que él viene de una familia pobre, prefiriendo que le dieran posibilidades a que le regalaran cosas, porque esas “se terminan”.