Facebook, WhatsApp e Instagram vivieron este lunes la peor caída total en su historia. Durante más de seis horas, las redes sociales dejaron sin servicio a más de 3.500 millones de personas y hasta aún no existe una versión oficial qué fue lo que sucedió. Respecto a las razones sobre este blackout, José Miguel Piquer, vicerector de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, explica que “esto es igual que cuando tú estás sentado arriba de la rama de un árbol y cortas esa rama, te equivocas del lado en que estás sentado. A ellos les pasó lo mismo”. Por otra parte, el CEO de It Talent, Marco Muñoz, sostiene que esto se debió a un cambio en el DNS, “que es como una guía telefónica en la cual yo busco una dirección y encuentro un lugar dónde está, no estaban enlazados”. Esta caída tuvo duras consecuencias para las compañías, particularmente a la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, que registró más de 6 mil millones de dólares en pérdidas para su creador, caída de publicidad y millones de usuarios sin acceder a su fuente laboral. Esto se suma a que, minutos antes de esta masiva caída, Frances Haugen, una ex trabajadora de Facebook que ha sacado a la luz las prácticas de la compañía, denunció que casi nadie externo a la firma sabe lo que pasa dentro de ella, donde se “engaña repetidamente” al público sobre los efectos nocivos de sus plataformas.