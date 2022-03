Una nueva arista surgió en el asalto al actor Cristián de la Fuente, que terminó con su hija de 17 años baleada. Según las últimas investigaciones de la PDI, no se descarta que el hecho esté vinculado a una banda especializada en el robo de relojes, conocida como “motoclock”, dejando atrás la tesis inicial que apuntaba a una encerrona. ¿Cómo operan este tipo de delincuentes? El ex subprefecto de la PDI y actual jefe de seguridad de Las Condes, Cristián Vásquez, indicó que los sujetos “ubican y siguen a la víctima que porte un reloj de alta gama, posteriormente proceden a fotografiarla para enviar esa información mediante un mensaje de texto, WhatsApp o llamada telefónica a los sujetos que procederán a la ejecución del delito”. Según expertos, el ataque a De la Fuente no habría sido al azar, producto de su aparición en septiembre de 2021 entre los nombres del contrabando de joyas. En 2020, el actor tomó contacto con un joyero para la venta de dos relojes, recibiendo dos pagos de uno de los protagonistas del caso: Marco Antonio López, conocido como Parived.