Este domingo habló uno de los testigos que presenciaron el enfrentamiento que se llevó a cabo la noche del viernes en Carahue, región de La Araucanía, el que terminó en la muerte del comunero mapuche Pablo Marchant, weichafe de 29 años de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Al respecto, uno de los trabajadores de la forestal Mininco que se encontraba en el lugar declaró que los hechos se extendieron por cerca de 15 minutos. “Estábamos asustados, escondidos por la forma en que se estaba dando el ataque. Muchos disparos y uno de nuestros compañeros dice que una de las personas de nosotros está herido. Nosotros estábamos resguardados, sentimos que había fuego por ambos lados”, expresó Dagoberto. En la misma línea recordó que “fue bastante largo el enfrentamiento” y sinceró que “estamos bastante afectados por el compañero, nunca habíamos vivido esto. Nosotros ya no queremos volver a trabajar al sector”. Ceferino González Marabolí recibió un impacto en el tórax y quedó gravemente herido. Además, según Ciper Chile, funcionarios de Carabineros declararon ante la Fiscalía que no portaban cámaras Go Pro y que los tiros contra Marchant fueron percutados a corta distancia.