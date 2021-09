Este sábado 11 de septiembre, Estados Unidos conmemorará los 20 años del ataque a las Torres Gemelas, el peor atentado que han vivido en su territorio, cambiando el rumbo del siglo XXI. El ex presidente de la República, Ricardo Lagos, recuerda cómo se enteró de esta noticia mientras se encontraba en Portugal, sosteniendo un almuerzo con el primer ministro del país. En conversación con CHV Noticias, el ex mandatario aseguró que el actual secretario general de las Naciones Unidas tuvo una reacción similar a la famosa impresión del ex presidente estadounidense, George W. Bush. “Lamentamos y seguimos sin problemas”, comentó, afirmando que tiempo después volvieron a hablar con el primer ministro informándole que era un ataque, momento en que “le cambia el rostro”. Libardo Buitrago, analista de CHV Noticias (2001), tuvo la oportunidad de comentar este atentado en vivo y en directo en transmisión en Radio Horizonte, aunque percibió esto como un claro ataque. Tras este hecho, y conforme pasaron los años, los aeropuertos de todo el mundo comenzaron a implementar nuevos sistemas para aumentar la seguridad, controlando metales, artefactos y sustancias peligrosas. Juan Luis Rodríguez, jefe del aeropuerto de Concepción en 2001, señala que ocurrido esto “todos los países tomaron el control de la seguridad aeroportuaria”, lo que sorprendió a pasajeros alrededor de todo el globo. Pero entre las víctimas del 11S también se encuentran dos chilenos, uno de ellos Juan Ceballos, quien es recordado hasta hoy en día por Juan Pérez, amigo de su infancia.