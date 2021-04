Luis Barría, juez de garantía de Rancagua, esta imputado por abuso sexual reiterado y además fue sancionado por acoso sexual en contra de dos subalternas. Pero sigue siendo parte del Poder Judicial. Una de las afectadas es la abogada Margarita, quien relató que “me tomó la cara al despedirse y me dio un beso a la fuerza. Me sentía sucia”. Las denuncias fueron investigadas por una fiscal judicial designada por la Corte de Apelaciones, quien dio por acreditado acoso a Margarita y otras 4 mujeres. Aunque sólo dos fueron consideradas para formular cargos contra el juez. Un segundo fiscal judicial volvió a establecer los hechos, y el peno de la Corte rebajó a tres los meses de suspensión del magistrado acusado. Las víctimas acudieron a la Corte Suprema, donde ratificaron su suspensión. Pero a través de su defensa, Barría aseguró que los hechos no ocurrieron. Además del fallo y sanción, las víctimas acudieron a la justicia penal para que se investigue el delito de abuso sexual. En octubre de 2020 fueron ingresadas las denuncias al Ministerio Público, y hasta la fecha la fiscal no ha formalizado cargos en su contra. El magistrado ahora es imputado por delito de abuso sexual, pero en comisión de servicio. Y pese a todo, ahora cumple funciones en el Juzgado de Familia de San Fernando.