El crudo testimonio de Viera Rivera, la chilena que denuncia secuestro en Perú: “Me tenían encerrada con candados”

Hace unos días se dio a conocer el caso de Viera Rivera, la chilena que denuncia haber sido secuestrada durante cuatro años en Perú. Ahora, en un documento de siete páginas al que accedió de forma exclusiva CHV Noticias, cuenta los detalles que dice haber vivido en cautiverio y relata las razones que habrían llevado a su esposo y a sus suegros a privarla de libertad junto a su hija. Se trata de un crudo testimonio que evidencia los golpes y maltratos de los que fue víctima. “Me tenían encerrada con candados. No podía salir a ninguna parte, me tenían vigilada y la comida me la dejaban en la pieza”, relata.