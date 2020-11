Un complicado momento vive el bailarín brasileño Thiago Cunha, quien a través de redes sociales reveló que sufre parálisis facial en el lado derecho de su cara.

En su cuenta de Instagram, el ex Mekano detalló que se dio cuenta de su condición al no sentir ninguna reacción en su cara.

De esa forma, acudió de inmediato al médico, que le diagnosticó una parálisis leve y tratable.

“Tuve un pequeño problema con el lado derecho de mi rostro. Tengo parálisis facial suave. No es tan fuerte, gracias a Dios. Asusta un poco, porque mi lado derecho no responde como mi lado izquierdo. Por momentos no siento el paladar ni nada”, relató el bailarín en la red social.

Por su parte, la medicina ve con preocupación esta condición, ya que aseguran es idiopática, es decir, no se conoce su origen.

Podría ser producida por la depresión del sistema inmune, causada por el estrés, la depresión y la ansiedad, explica el psicólogo Pedro Salinas, quien recomienda regular la calidad del sueño.