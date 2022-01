Vecinos y vecinas de Tiltil relatan cómo es vivir en una zona seca con falta de agua. Un verdadero desierto es lo que se puede observar en la zona norte de la Región Metropolitana, a solo 50 kilómetros de Santiago. En ese sentido, granjeros señalan que no hay pasto natural y que deben comprar fardos para alimentar a sus animales. Gonzalo Herrera, propietario de la Estación Metereológica de TilTil asegura que a partir del año 2009 existe una sequía en la zona, debido al déficit de precipitaciones. Valentina Domínguez, concejala de Tiltil califica como “terrible” que tan cerca de la capital, no puedan abrir una llave de agua para beber a ciertas horas del día. En esa misma línea, hace un llamado al Estado para que puedan solucionar la problemática. Es relevante consignar que la comuna no solo sufre escasez hídrica, sino que también existen moliendas de carbón, rellenos sanitarios, plantas de desechos y tranques de relaves mineros que intensifican el drama. Por otra parte, residentes de Montenegro denuncian que no tienen alcantarillados y que deben cancelar mensualmente las fosas sépticas al municipio.