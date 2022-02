La administración de Maipú del alcalde Tomás Vodanovic logró reducir por más de $15 mil millones el déficit de la municipalidad. Por lo mismo, en conversación con CHV Noticias, especificó que “cuando asumimos nos encontramos con una situación administrativa y financiera insostenible por una administración anterior que fue absolutamente irresponsable: Gastó dinero que no tenía y burló normas de municipios”, haciendo referencia a la gestión de la ex alcaldesa, Cathy Barriga. En ese sentido, aseguró que “teníamos la convicción de que íbamos a gestionar el municipio de mejor manera. Esto no significa solucionar todos los problemas de un día para otro. Uno no es un superhéroe ni tiene una varita mágica, pero sí es capaz de hacer una gestión pública honesta, responsable, transparente y que sea capaz de innovar, modernizar y agregar valor a la comuna”. Asimismo, manifestó que “uno no viene a buscar aplausos ni popularidad, viene a gestionar de forma eficiente y responsable los recursos públicos para mejorar las condiciones de los vecinos y vecinas”.