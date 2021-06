El toque de queda ya se ha convertido en una costumbre nocturna en el país como medida sanitaria para bajar la movilidad, pero con el pasar de los meses hay quienes cuestionan esto por su efectividad. Un equipo de CHV Noticias recorrió distintas comunas de Santiago en toque de queda en dos noches distintas. La primera fue el pasado jueves desde Maipú hasta Las Condes, siguiendo el eje Pajaritos, Alameda, Providencia y Apoquindo. El resultado fue ningún punto de fiscalización en la que es considerada la principal avenida de la capital. Lo mismo ocurrió el viernes desde Puente Alto hasta Plaza Italia por el eje Vicuña Mackenna, donde se observaron vehículos sin patente, deliverys y peatones, pero de fiscalización y control nada. “Con respecto a la posibilidad de hacer un fiscalización extremadamente severa, no es fácil. No podemos tener a un carabinero, militar o PDI en cualquier esquina o en todas partes”, dijo anteriormente el ministro Paris. El problema es que ante la escasa fiscalización, la medida ya no cumple su objetivo. Todos son antecedentes que ya analiza el Congreso, ya que son los parlamentarios los que deberán votar la solicitud del gobierno de prorrogar el estado de excepción que permite el toque de queda, el cual termina el 30 de junio.