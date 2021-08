Nicole Troncoso tiene casi siete meses de embarazo, uno que fue intencional para poder ayudar a su segunda hija, Antonella, quien quedó en coma tras sufrir un accidente en la carretera. Explica que “la única salida que teníamos en ese momento, era hacerle un trasplante de células madres. Bajo ese punto de vista, porque no teníamos cómo salir por la pandemia y todo el tema, dije si hay que ponerle células madres, yo me embarazo”. Se hizo un tratamiento para quedar embarazada ya que en Chile no habían células compatibles para Antonella, y con esto espera recuperar la vitalidad de la pequeña que se encuentra en estado vegetal luego de sufrir una fractura de cráneo. Todo ocurrió el 1 de diciembre de 2019, cuando Nicole, junto a su suegra e hija, sufrieron un accidente en el kilómetro 130 de la Autopista del Maipo. Según relata, chocó con la rueda de un camión que estaba en plena ruta, impactando luego contra un poste y una casa. Asimismo, argumenta que no recibió ayuda por parte de la autopista durante la emergencia. La niña pudo ser reanimada en el hospital de San Fernando, iniciando una larga lucha para su recuperación; pero al mismo tiempo, se desarrolló un insólito proceso judicial en el que Nicole fue imputada por cuasidelito de lesiones graves de la niña. La madre de Antonella no se da por vencida, y su objetivo es claro: demostrar la responsabilidad de la autopista en lo acontecido. Afirma que los costos de lo ocurrido han sido demasiado altos en todo sentido, y que pese a los pronósticos legales y médicos, Nicole dice que “no quiero renunciar a una vida con ella”.