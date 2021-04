"Te dicen 'por favor, no me dejes morir', y uno dice 'sí, no te preocupes, vamos a estar bien'. Pero las cosas a veces no suceden así, y eso quiebra". Ese es uno de los relatos del personal sanitario que trabaja arduamente en hospital Barros Luco, y que retrata solo parte de una cruda realidad que arrasa con la vida de cientos de personas, diariamente, por el COVID-19.