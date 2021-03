Tras una semana desaparecida, el pasado jueves fue encontrado el cuerpo sin vida de Damaris Meliñir Llanqui (19) en Nueva Imperial. Luego de una serie de diligencias de personal del SIP, se logró identificar en cámaras de vigilancia que la mujer sube a un vehículo charade color verde, el que fue encontrado estacionado dentro de un predio particular perteneciente a Luis Salazar de 64 años. En el lugar, se descubrió al dueño realizando una excavación de a lo menos 5 metros de profundidad y fue interrogado por efectivos policiales. En primera instancia entregó declaraciones con contradicciones, pero finalmente confesó el crimen. Desde la Fiscalía Regional de La Araucanía esperan los resultados de la autopsia para establecer la causa de muerte de la víctima. En tanto, hoy se llevó a cabo el funeral de la joven. “Que sufra ese hombre, por favor. Ojalá que nunca salga de ahí y se pudra en la cárcel”, dijo Ana Llanqui, madre de Damaris. Por otro lado, Justin Avello, pareja de Damaris y padre del hijo que esperaba, quiere “que esto no siga pasando que la mujer no siga sufriendo y que estos malditos hombres de mente perversa estén en prisión con la mayoría de años posibles”.