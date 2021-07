El 29 de junio de 2020 desapareció Héctor Calisto Antiñir, joven de 22 años que luego de dos meses de búsqueda fue hallado sin vida cerca de un río. A poco más de un año desde que se le vio por última vez, aún se desconoce la causa de su muerte. Sus familiares exigen justicia y respuestas, además acusan que las últimas personas que estuvieron con él tienen la responsabilidad sobre su muerte. Al momento de interrogar a los implicados, comenzaron a revelarse dudas en sus testimonios, uno de los primeros en caer en contradicciones fue la única persona que conocía a Héctor en la junta que fue visto por última vez, quien asegura que no se acuerda de nada de lo ocurrido esa noche. “No es posible que ahora se haga alusión a haber estado drogado y que no se acuerda lo que aconteció, porque al momento de prestar estas declaraciones, no se adujo ninguna circunstancia de esa naturaleza”, señala Fabiola Grandon, abogada querellante de la familia de la víctima, quien no descarta que exista en un posible “pacto de silencio”.