Violentos mensajes que simplemente no se pueden reproducir. Paulina, lleva dos años recibiendo escritos a su número de celular, y según denuncia le llegan a diario y de manera constante. Incluso, denuncia que la situación escaló tanto, que su hija y su madre también se han visto afectadas. Según aseguran los antisociales, saben cuando está sola y donde vive. Por otra parte, el caso de Andrea es bastante similar, quien también acusa que lleva años siendo acosada de manera cibernética. La problemática judicial radica en que ambos casos no contienen amenazas de muerte, por lo cual no se considera un delito. Ante el vacío legal, muchas veces se han buscado formas de interpretar los hechos que van acompañados generalmente de otros delitos que sí están tipificados, como las injurias, sin embargo, las penas no son las esperadas. Para la experta Paloma Herrera, investigadora en derecho informático de la Universidad de Chile, “es necesario una actualización a nivel de legislación”.