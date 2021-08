Un vuelco se vivió en el caso de Valeria Vivanco, la detective de la PDI que falleció tras ser baleada en La Granja. A partir de peritajes científicos solicitados por la Fiscalía Sur, se determinó que es necesario realizar una reconstitución de escena en el sitio del suceso, la cual estará a cargo de Carabineros. Además, funcionarios de la institución fueron suspendidos de sus labores “con el propósito de establecer posibles responsabilidades en este ámbito”. CHV Noticias conversó con Erica Castillo, vecina de la avenida Santo Tomás con Las Parcelas, donde ocurrió el hecho fatal. Según su testimonio, se contradice con la versión entregada por los detectives investigados, que dicen haber interceptado el Kia blanco vinculado a un homicidio ocurrido en Puente Alto. La testigo afirma que la subcomisario se encontraba a un costado de la puerta del copiloto de los sospechosos y que, además, el auto policial sin logos institucionales no estaba diagonal, sino que posicionado detrás, mientras que a un costado de este estaba uno de sus compañeros cuando la funcionaria se acercó con la intención de fiscalizarlos. Allí fue cuando Erica sintió un sólo disparo que no pudo identificar desde dónde fue percutado. “La vi a ella sin arma (…) Pensamos lo mismo, que los gallos (delincuentes) le habían disparado a ella, pero parece que no es así”, aseguró.