Una vecina de Las Condes expuso su indignación al no poder realizar sus trámites en la oficina del Registro Civil. Esto se debe a que ella se traslada en silla de ruedas, pero el ascensor del edificio no se encuentra en funcionamiento desde hace días. Pero esta no es la primera vez en que se enfrenta a este problema, ya que desde hace un mes acude a hacer sus trámites y se ha encontrado con el mismo inconveniente. “Es terrible, porque no tienes acceso como discapacitado al Registro Civil, que es una entidad pública”, comentó Gabriela Silva. Según indicaron desde la institución, este ascensor no depende de ellos, sino del recinto privado en donde están emplazados; pero la legislación dice lo contrario. Ante las respuestas y “soluciones” que le han otorgado, la mujer se descargó: “No valgo nada. Y no solo yo, sino todos los discapacitados de este país”. Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes, comentó que se cursó la respectiva multa, además de indicar que se dio aviso al organismo para estar al tanto de esta solución.