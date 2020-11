Una vecina de Santiago se convirtió en la protagonista de uno de los murales más grandes que se hayan hecho en la comuna. Un proyecto que busca retratar la identidad de distintos barrios de nuestro país la eligió para plasmar su imagen en una de las paredes de su edificio.

María Antonieta, de 72 años, cuenta que “cuidaba niños, cosía aquí mismo a todo el condominio, les cambiaba cierres, les hacía basta a los hombres y a las mujeres también en los pantalones, cortaba faldas y blusas”.

“Me impresionó, me decía que cómo a mis 72 años me van a hacer. Me salió la jubilación, me salió la operación, dejé de cuidar y de criar, y de repente me sale esto de acá”, cuenta la mujer sobre el mural de 40 metros de alto que se está pintando en el barrio Matta.

Es un trabajo que busca rescatar los oficios de la gente del lugar. “El proyecto en sí busca retratr la identidad del barrio en particular. Levantamos el oficio de la costurera, de la tejedora. Esto es una intervención de arte público, la cual está situada en el barrio Matta y enmarcada en un programa de rescate de barrios que lo financia el Banco Interamericano de Desarrollo y la Subdere”, cuenta Esteban Barrera, curador y encargado del proyecto.

Por su parte, el pintor Javier Barriga asegura que “yo vengo de la tradición de las bellas artes, soy más un pintor de cuadros. Las mismas estrategias se adaptan al espacio, a la gran escala, pero el desafío empieza a ser más físico, entonces hay que administrar bien las energías, los tiempos, las horas de descanso, porque ya vamos a cumplir tres semans pintando este mural y obviamente hay que cuidarse porque es bien fácil lesionarse y son muchas horas parado”.

Los artistas Javier Barriga y Francisco Maturana son los encargados de realizar este imponente proyecto. Es primera vez que ambos trabajan juntos.

“Los dos pintores trabajamos un poco la técnica del realismo, con distintas técnicas claramente. Yo más la brocha, pinturas al agua, y Javier con los spray. Las dimensiones son gigantescas en este caso, pero vamos un poco complementando los estilos los dos en el mural”, afirma Maturana. Es una de las obras más grandes que existen hoy en Santiago y una de las pocas emplazada en un edificio de este tipo.

“A mí me enorgullece bastante acordarme ese día que vimos el muro en bruto y lo vimos como una oportunidad, donde se gesta y pasa todo este proceso, a verlo hecho realidad y ver que efectivamente cumplió su objetivo y que la gente lo quiere. Sin lugar a dudas lo van a cuidar y va a quedar en el inconsciente de la gente, espero por mucho tiempo más”, indicó Barrera.

Un mural que se terminará de pintar este lunes, trabajo de realismo a gran escala que ya se puede apreciar desde distintos puntos de la comuna de Santiago, acercando además el arte a muchas más personas.