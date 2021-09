Dueños de almacenes de Independencia ven con impotencia cómo sus refrigeradores se mantienen tibios, los cortadores de fiambre no funcionan, y por primera vez en Fiestas Patrias, no pudieron hacer empanadas. Suceso que también afecta a particulares, con electrodomésticos sin encender o artefactos quemados producto de las bajas y alzas de voltaje en la zona, afectando incluso sus fuentes de trabajo. Sebastián Muñoz, dueño de una amasandería de la comuna, sostuvo que “las mediciones de Enel nos indican que estamos fluctuando entre 160 y 170 volt”, y lo normal son 220 que pueden fluctuar hasta 230 v. Baja de voltaje que abarca alrededor de tres cuadras, llevando a que los vecinos presenten sus reclamos a Enel. Si bien representantes de la empresa han acudido al lugar, los afectados aseguran que aún no tienen soluciones. Desde la compañía informaron que este martes terminarían los trabajos de reparación que urgen en la zona, considerando que incluso hay un vecino insulinodependiente, quien está preocupado porque sus frascos deben mantenerse refrigerados y están cada vez más tibios. Desde el municipio afirmaron que ayudarán a la comunidad a interponer una demanda colectiva si fuese necesario.