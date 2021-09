Vecinos de Batuco denuncian que la empresa Aguas Santiago Norte estaría vendiendo grandes cantidades de agua potable sin tener los permisos. Por lo mismo, solicitan que las autoridades fiscalicen lo que ellos llaman “el robo del agua”. La empresa en cuestión se adjudicó la extracción de agua y el tratamiento de aguas servidas para un proyecto inmobiliario en Batuco. Construyeron la planta, pero no las viviendas que aún esperan una autorización ambiental. El problema es que mientras el conjunto habitacional aún no se construye, la empresa sanitaria comenzó a vender agua potable a granel aún cuando la resolución de calificación ambiental no la factura a vender el agua potable a nivel industrial. “Llegan hasta 42 camiones diarios, era mucho más que lo consumido por nuestra localidad”, acusó Alejandra Salas, concejala de Lampa.