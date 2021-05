Habitantes de la población Santa Marta de Puente Alto denuncian una situación que se ha vuelto insostenible. Hace más de 50 años se instaló en las cercanías una planta de la empresa El Volcán que se dedica a la fabricación de planchas de yeso. El gran problema es que las partículas emanadas de dicha producción, han afectado a los residentes de esta villa que en su mayoría son adultos mayores. Denise Lagos ha crecido con esto, es ingeniera y se especializó en Química, y por lo mismo no guarda silencio. Según dice, estos elementos volátiles “al estar en contacto con la piel o los ojos, va a producir irritación; igualmente cuando se inhala a través de las vías respiratorias”. Los afectados asumen que estas partículas que cubren sus casas y autos corresponden a yeso molido, pero nadie tiene certeza. Al ser consultados por CHV Noticias, El Volcán mandó un comunicado en el que aseguran que el material efectivamente es yeso y que la cantidad emitida no afecta a la salud de las personas y la naturaleza. Pero Denise advierte que “cuando uno pasa el nivel de exposición de cualquier material, se puede volver peligroso”. El problema es que no existen mediciones claras sobre esta emanación. De hecho, la empresa aludida indicó que se basan en una estimación respecto de la cantidad emitida; y en el municipio respondieron que no tienen antecedentes del caso.