Un violento delincuente ingresó a una casa en Maipú. Las alarmas comunitarias fueron claves para alertar a los vecinos que llegaron rápidamente para ayudar. “Eran como las 4 de la mañana, estábamos durmiendo cuando siento el ruido de unos interruptores. Prendió la luz y me enfrento con él. Él venía con una pistola, no sé si era verdad o no”, aseguró el dueño de casa afectado. “Yo opté por pegarle, mi señora agarró la alarma comunitaria hasta que llegaron los vecinos y lo redujimos. Pero él estaba muy drogado, yo soy muy bueno para pelear y no lo pude voltear”, agregó.