El 2021 registra ocho víctimas por armas de fuego en la comuna de La Pintana. Los vecinos reclaman falta de protección policial y abandono de las autoridades. Uno de los casos causó conmoción en la comunidad, se trata de un hombre que defendió a una vecina en medio de una balacera. El 19 de abril del presente año, Marco Lazo, marido de Johanna Rospigliosi murió por un arma de fuego. En medio de las celebraciones por el aniversario de Colo Colo, la familia sintió los gritos de una vecina en medio de una balacera. Marco rescató a la vecina, pero cayó al suelo tras recibir un impacto de bala en su cuello. “Yo le diría a los vecinos ‘no salgan a defender a nadie porque a mí me mataron a mi marido por ayudar’”, dijo Johanna a CHV Noticias. Asimismo, recalcó que “mi hija de 10 años vio cómo mataron a su papá”. “No tengo ayuda para ella”, indicó. Vecinos del sector aseguran que llamaron a Carabineros, pero no llegaron al lugar. “Llamé tres veces y cuando me contestaron me dijeron que estaban en otro procedimiento, somos tierra de nadie”. Desde el municipio aseguran que los últimos años han hecho reclamos reiterados ante Carabineros y ministros del Interior para mejorar esta situaciones, pero aún no hay soluciones concretas.