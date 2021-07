El 18 de enero pasado, la Corte Suprema ordenó a la municipalidad de Nogales asegurar la provisión de 100 litros de agua para cada habitante de la comunidad, pero algunos vecinos denuncian que a pesar del fallo esa cantidad de agua nunca se les ha repartido. Algunos aseguran que viven en promedio con 20 litros por persona, cantidad alejada de los litros de agua que considera la OMS que una persona requiere para satisfacer sus necesidades básicas. “Nosotros siempre hemos dado agua y no 100 litros. Hemos dado 200, 300 litros de agua”, asegura la alcaldesa Margarita Osorio. “Esas personas que están denunciando que vengan por favor a regularizar sus propiedades que están construidas en sus terrenos. Ahora me voy a poner más enérgica y esas misma persona que yo sé quiénes son les voy a mandar los inspectores municipales para que regularicen la propiedad, si no, no le voy a dar agua. Así de simple”, sentenció la jefa comunal.