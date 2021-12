Vitacura cuenta con 14 supermercados para una población de 85 mil personas, mientras que Cerro Navia, con 132 mil habitantes, no cuenta con estos locales comerciales. Vecinos de esta comuna llevan varios días protestando por la falta de esto tan esencial. Los supermercados que habían fueron saqueados y quemados en el estallido, han pasado más de dos años y ninguna ha vuelto a funcionar. Solo queda uno mayorista y dicen que no es lo mismo. Aseguran que el alcalde les dijo que el supermercado volvería, pero Mauro Tamayo explica que “ese compromiso fue hacer todas las acciones para mantener el supermercado”, enfatizando que la municipalidad no puede obligar a un privado a ejercer una actividad comercial. Pero en el terreno que hoy luce vacío hay otros planes, ya que se espera construir viviendas sociales para más de 30 familias. El proyecto aún está en postulación, eso significa que el terreno no ha sido comprado, sin embargo, el jefe comunal afirma que seguirá apoyando al comité encargado porque han hecho todo este proceso con esfuerzo. Una situación similar que enfrentan en Lo Espejo, donde el déficit de supermercados y farmacias también está latente.