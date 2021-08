Chile a medias: Vecinos de Puente Alto, específicamente en la Villa San José de las Claras, denuncian que hace cinco meses que no pueden utilizar la plaza comunitaria. En octubre de 2020, los mismos vecinos juntaron el dinero (más de un millón de pesos) para remodelar el espacio, pero funcionarios municipales frenaron los avances, y removieron todas las mejoras que se habían realizado, “dejándola inutilizable”. Ancianos, mujeres y hombres, trabajaron arduamente para ponerle pasto y algunas bancas en los alrededores. María Tropa, vecina de la villa, relató que conversó con los funcionarios y lo único que se les pidió es que no removiera el césped, sin embargo, fue lo primero que hicieron, además de sacar las bancas para comenzar con los trabajos, pero todo quedó ahí y los avances se frenaron. Boris Golppi, director de SECPLA en la Municipalidad de Puente Alto, culpó a la pandemia de no poder seguir, no obstante, señaló que los trabajos continuarán el día 24 de agosto con un plazo máximo de 60 días, mejorando el área verde y la multicancha de la localidad.