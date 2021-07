Gran preocupación existe en un grupo de vecinos por una residente del sector, adulta mayor, que acumula basura en exceso y vive en estado de abandono. Irma Fuentes, de 65 años, vive en la comuna de Talagante y asegura que tras la muerte de su esposo ha acumulado más cosas de lo normal y ya casi no tiene donde dormir. “Paso frío, mucho frío, porque no tengo ni cama y ahí estoy durmiendo en el suelo arriba de unos sacos de ropa”, reveló a CHV Noticias. Los vecinos piden “que pueda vivir de forma digna, porque no merece vivir así”. En tanto, Natalia Rojas, de la oficina del adulto mayor de la municipalidad de Talagante, indicó que “se han efectuado acciones que tienen que ver con el retiro de las cosas en diversas oportunidades, pero ella vuelve a traer cosas y ha sido súper complicado. No ha aceptado las opciones que le ha dado la municipalidad ya sea ingreso a hogares de residencia, opción de albergue, escapa a la capacidad institucional obligar a una persona y sacarla”.