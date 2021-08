El valle de Caleu, comuna de Til Til, tiene un invaluable valor medio ambiental gracias a su bosque esclerófilo, rodeado de una zona urbana donde se vive la sequía, aunque allí aun se respira una naturaleza prístina prácticamente inalterada. Una situación que se vería afectada con las parcelas del proyecto Los Robles de Caleu, las cuales se ofrecen desde hace un tiempo por Internet y consta de parcelaciones de 5 mil metros cuadrados. Alejandro Lara, director de Obras de la Municipalidad, dice que donde está el proyecto y las 230 parcelas correspondientes, es un terreno que pertenece a una zona de reservación ecológica, por tanto no puede ser alterado. Por su parte, el alcalde de Til Til, Luis Valenzuela, asegura que “cualquier intervención en esta zona debe realizarse un estudio de impacto ambiental”. El proyecto de ventas con publicidad en radios y otras plataformas, invita a vivir en este lugar, pero aquello es imposible. Incluso prometen acceso a agua, lo cual tampoco es posible ya que no se pueden hacer pozos. “No se ha ingresado nada en la Dirección de Obras, y eso está reñido con la ley. Por eso que la Dirección de Obras paralizó” todas las faenas, añade Lara. Asimismo, desde le municipio indican que se solicitó a la empresa presentar la documentación necesaria, lo cual afirman hasta la fecha no se ha realizado. En pleno desarrollo del reportaje de CHV Noticias, la página del proyecto apareció en construcción, por tanto inhabilitada para realizar cotizaciones o compras. Finalmente, se solicitó una entrevista con la compañía, a la cual se negaron.